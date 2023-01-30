Ракетный обстрел Харькова: местные жители рассказали об атаке

Ракетный обстрел Харькова полностью разрушил четвертый этаж одного из подъездов в Киевском районе. Разрушений испытал и третий этаж здания.

Очевидцы рассказали об очередной атаке россиян, передает 24 канал.

Сергей, житель дома, в который попала российская ракета, рассказывает, что в то время находился у себя на кухне.

"Сидел я дома на кухне, и меня просто подбросило. Я вышел, увидел, что здесь пожар",

– говорит мужчина.

Оправившись, мужчина не испугался, а пошел помогать эвакуировать пострадавших. Ему удалось подняться на гору и вынести из дома мужчину. Сергей отмечает, что рядом с его домом нет ни одного военного объекта.

Светлана, жительница этого же дома, рассказывает: "Меня подхватило, я из постели вылетела на кухню, как я не убилась, не знаю".



оккупанты выпустили ракету С-300

Глава военной администрации Олег Синегубов сообщил, что россияне попали в здание ракетой С-300, от нее обнаружили обломки.

"Разрушен полностью 4-й этаж этого дома. Дом старый, мы понимаем, что те квартиры – 2 – 3 этажа, которые находятся под, они тоже очень сильно пострадали",

– заявил он.

По его словам, здание сейчас полностью обесточено: отключены газ и вода. Подразделения ГСЧС по алгоритму приступили к ликвидации последствий этой атаки.

Один человек погиб в результате атаки

В результате удара по жилому дому в Харькове погиб один человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, разбиты 2 этажа. "3-й этаж тоже в таком состоянии, что нельзя жить", – добавил Терехов.

Добавим, что специалисты ГСЧС обследуют соседние дома, которые также могли получить повреждения. Работы по ликвидации последствий ракетного удара продолжаются.

15 жителей разрушенного дома были эвакуированы сразу после взрыва. Трем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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