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Ракетный обстрел Харькова: оккупанты попали по критической инфраструктуре, кое-где нет электричества

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Ракетный обстрел Харькова: оккупанты попали по критической инфраструктуре, кое-где нет электричества

Фото: Associated Press

Энергетики уже работают над восстановлением света.

Российские оккупанты вечером, 13 октября, обстреляли Харьков и область. Россияне попали по объектам критической инфраструктуры, кое-где отсутствует свет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области. Есть попадание в Холодногорском районе, — без пострадавших. По области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточения. Просим сохранять спокойствие, наши энергетики уже работают над восстановлением света. Последствия российского очередного террора, на местах работают профильные службы и правоохранители", — написал Синегубов.

Ракетные обстрелы Харькова.

Российские террористы с первых дней войны цинично обстреливают Харьков – жилые дома, критическую инфраструктуру и другие помещения.

Российские оккупанты вечером, 13 октября, ракетами обстреляли Харьков. В городе раздались мощные взрывы.

10 октября захватчики также обстреливали Харьков. Из-за ракетных ударов весь город остался без электроснабжения.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2621
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