Ракетный обстрел Харькова россиянами: Синегубов рассказал детали атаки и показал разрушение (фото)

Под обстрелами россиян за прошедшие сутки было по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковщины.

Российские оккупанты вечером 11 февраля обстреляли ракетами Харьков. Попадание зафиксировано в одно из предприятий, где вспыхнул масштабный пожар, есть раненный. Также оккупанты в субботу обстреливали другие населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, россияне нанесли очередные ракетные удары по Харькову около 23:15 субботы, 11 февраля. Кроме предприятия, оккупанты попали ракетами в депо "Новой почты".

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В результате удара россиян ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Раненого госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Из артиллерии, минометов и авиации россиянами было обстреляно не менее 15 населенных пунктов.

Также российские войска массированно обстреляли и нанесли авиаудар по Волчанску. Там оккупанты разрушили еще 13 жилых домов, хозяйственные постройки, повредили здание Нацполиции. Прошло без пострадавших.

"На линии столкновения наши защитники продолжают надежно удерживать свои позиции и наносить потерь российским оккупантам. Поддерживаем ВСУ и работаем на Победу дальше!", — подытожил председатель ОВА.

Напомним, в Харькове 11 февраля поздно вечером раздались три взрыва. Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали город ракетами С-300.

Также ночью 10 февраля враг нанес ракетные удары по городу Харькову и области. Предварительно, били ракетами С-300. Под прицелом находились критические и инфраструктурные объекты.

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