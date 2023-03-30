Ракетный обстрел Харькова: в ОВА рассказали о последствиях и разрушениях

Пока информации о потерпевших нет.
Российские террористы в четверг, 30 марта, ракетами обстреляли Харьков. Из-за этого в городе поврежден частный жилой дом и два автомобиля.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля. Сейчас без пострадавших. Данные уточняются", — написал Синегубов.
Напомним, в Харьковской области 30 марта после 22:00 прогремели сразу несколько взрывов. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты обстреляли город из Белгородской области РФ.
Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в городе было зафиксировано шесть "прилетов".
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