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Ракетный обстрел Харькова: в ОВА рассказали о последствиях и разрушениях

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3200
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный обстрел Харькова: в ОВА рассказали о последствиях и разрушениях

Фото иллюстративное

Пока информации о потерпевших нет.

Российские террористы в четверг, 30 марта, ракетами обстреляли Харьков. Из-за этого в городе поврежден частный жилой дом и два автомобиля.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля. Сейчас без пострадавших. Данные уточняются", — написал Синегубов.

Напомним, в Харьковской области 30 марта после 22:00 прогремели сразу несколько взрывов. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты обстреляли город из Белгородской области РФ.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в городе было зафиксировано шесть "прилетов".

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Дата публикации
Просмотры
3200
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