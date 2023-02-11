Ракетный обстрел Хмельницкого: мэр рассказал, когда планируется возобновить электроснабжение

В Хмельницком после ракетной атаки 10 февраля до сих пор половина города без электричества. Городские власти организуют пункты обогрева и полевую кухню. Свет в городе планируют вернуть во все микрорайоны вечером 11 февраля.

Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

Мэр Хмельницкого отметил, что сейчас часть котельных работает на генераторах, тепло получают все жители города. Однако из-за российского ракетного террора повреждены окна в жилых домах и коммунальных учреждениях.

"Повреждены: 27 окон в 2 учебных заведениях, окна и здания на коммунальном предприятии, более 80 окон в многоэтажных домах, десятки окон в частном секторе", — написал Симчишин.

Из-за постоянных воздушных тревог 10 февраля энергетикам не удалось вернуть свет всем жителям города, без электричества до сих пор 50% Хмельницкого.

"Самая сложная ситуация на части Юго-Западного микрорайона и части Гречан. В этих микрорайонах мы выставили мобильные пункты обогрева, 24 генератора, мобильную полевую кухню и "буржуйки". Графики почасовых отключений не действуют. Облэнерго применяет аварийные отключения. Вчера запланированное сделать не удалось спустя почти 6 часов воздушных тревог. К вечеру энергетики планируют дать питание во все микрорайоны. Подача электроэнергии будет осуществляться почасово. Держим строй!", — написал Симчишин.

Ракетный обстрел Хмельницкого 10 февраля

10 февраля российские террористы выпустили по Украине 71 крылатую ракету, из которых 61 удалось сбить.

Хмельницкую область оккупанты сначала атаковали иранскими дронами, один из которых попал по объекту критической инфраструктуры. Около 10:00 10 февраля россияне атаковали Хмельницкий ракетами. Одна из них попала в объект коммунальной инфраструктуры Хмельницкой территориальной громады и повредила учебное заведение, многоэтажки и частные дома.

Глава Хмельницкой ОВА опубликовал фото последствий российского ракетного террора. На нем видны масштабы повреждений объекта критической инфраструктуры.

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