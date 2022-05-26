Ракетный обстрел Хмельницкой области: в ВСУ рассказали подробности

Российские оккупанты вечером 25 мая выпустили по Хмельницкой области две ракеты.

Вражеские ракеты сбили над областью украинские силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

"В конце минувших суток, во время вражеской ракетной атаки, истребители воздушного командования "Запад" уничтожили две крылатые ракеты оккупантов в Хмельницкой области", — говорится в сообщении Вооруженных сил Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 мая, оккупанты продолжали обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами. Два из них смогли перехватить и ликвидировать украинские пилоты.

Также авиационное присутствие врага вокруг украинских границ наращивается, но самолеты российских оккупантов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое противовоздушной обороной ВСУ.

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