Ракетный обстрел и сбитый беспилотник "Орлан": глава ОВА рассказал о нападениях РФ на Одессу

Ракетный обстрел и сбитый беспилотник "Орлан": глава ОВА рассказал о нападениях РФ на Одессу

Вражеская ракета разорвалась в воздухе.

Над Одессой 15 апреля был сбит вражеский беспилотник "Орлан-10". Также оккупанты выпустили ракету по Одесскому району.

Об этом в своем видеообращении сказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Сегодня над Одессой был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который собирал разведывательные данные о военных и инфраструктурных объектах. Спасибо подразделениям ПВО за их профессионализм и слаженные действия", — сказал Марченко.

Глава Одесской ОВ подчеркнул, что после потопления российского крейсера "Москва" существует повышенная угроза нанесения ракетных ударов по Одессе и области.

"Утром враг выпустил ракету по Одесскому району. К счастью, ракета разорвалась в воздухе и слава Богу, пострадавших нет", — сказал Марченко.

Напомним, российские войска 15 апреля нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты" в Николаеве. В результате атаки здание полностью разрушено.

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