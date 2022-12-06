Ракетный обстрел Кривого Рога 6 декабря: почему не была объявлена воздушная тревога

Россия во вторник, 6 декабря, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В городе не была объявлена воздушная тревога, потому что для удара оккупанты применили баллистические ракеты.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Россия ориентировочно в 18.00 обстреляла объект промышленной инфраструктуры города. Во время ракетного удара в городе не объявлялась воздушная тревога, поскольку РФ обстреливала Кривой Рог баллистическими ракетами.

"Предварительно – баллистические ракеты, время подлета которых считанные минуты. Поэтому с ними очень сложно работать ПВО. Есть раненый, 1984 года рождения, он госпитализирован в больницу. Есть очень значительные разрушения. Я только что вернулся с места удара — организовывали работу по ликвидации последствий. Задействованы и работают все необходимые службы", — сообщил Вилкул.

Массированный ракетный обстрел Украины 5 декабря

Российские террористы 5 декабря в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Россияне выпустили по нашему государству ориентировочно 70 крылатых ракет, из которых более 60 удалось сбить.

Под обстрел снова попала энергетическая инфраструктура Украины. Поэтому в Одессе и Одесском районе отсутствовало электроснабжение. Сложная ситуация сложилась и в Киевской области.

В настоящее время энергетики устраняют последствия ракетных ударов и обещают, что уже через несколько дней энергетическая система Украины может стабилизироваться.

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