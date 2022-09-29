Ракетный обстрел Кривого Рога: стало известно, куда попали оккупанты

Одну ракету Х-59 удалось сбить ПВО, другая — попала в предприятие по переработке зерновых.

Об этом сообщили председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Вечером враг атаковал Криворожский район ракетами Х-59. Большинство ракет наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Одна попала в предприятие по переработке зерновых. Без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений уточняются", — сообщил Резниченко.

Александр Вилкул добавил, что из-за вражеских обстрелов предприятие существенно разрушено.

"Оккупанты варварскими обстрелами продолжают террор мирных общин и населения. Вечером, около 20:40, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 — одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительны", — написал Вилкул.

Отметим, что Россия вечером 28 сентября нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Ракетную атаку подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Напомним, российские оккупанты вечером, 28 сентября, сбили над Украиной 4 ракеты из 5, которые запустили россияне.

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