Ракетный обстрел Львовщины: глава ОВА объяснил, почему в области не было мобильной связи

11 октября возможны перебои в работе мобильных операторов.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий пояснил, что в области и Львове были проблемы с мобильной связью из-за того, что мобильные вышки не могут работать без электроснабжения.
Об этом он сказал 11 октября на брифинге.
Максим Козицкий пояснил, что Львову и в области не работала мобильная связь из-за полного обесточивания региона. Однако мобильные операторы оперативно возобновили свою работу.
"Работа 75% мобильных вышек возобновлена. Но возможны перебои в работе мобильных операторов", — пояснил Козицкий.
Ракетные обстрелы Львова: что известно
Российские оккупанты в понедельник, 10 октября, массово обстреляли Львов и область. Поэтому 90% Львова остались без электроснабжения. К концу суток проблема была решена.
11 октября российские оккупанты вторично обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. Поэтому 30% города снова осталось без электроснабжения.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий пояснил, что оккупанты уничтожили несколько подстанций, которые поставляли электричество за границу.
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