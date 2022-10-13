Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный обстрел Львовщины: Козицкий рассказал, есть ли жертвы

Дата публикации
Просмотры
2056
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетный обстрел Львовщины: Козицкий рассказал, есть ли жертвы

Фото: Associated Press

Из-за российских обстрелов погибших нет.

Российские оккупанты в четверг, 13 октября, ракетами обстреляли Львовскую область. Зафиксировано два попадания по территории бывшего Бродовского района.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Из 6 воздушных целей четыре удалось сбить. Спасибо ВК "Запад" за работу. К сожалению, есть два попадания в военных объект в бывшем Бродовском районе. Уничтоженное имущество. К счастью, без жертв", — сообщил председатель Львовской ОВА.

Максим Козицкий призвал жителей Львовской области соблюдать сигналы воздушной тревоги и своевременно ходить к укрытиям.

Ракетный обстрел Украины 13 октября: что известно

Российские оккупанты в четверг, 13 октября, выпустили ракеты "Калибр" по Украине. В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что им удалось сбить четыре российских ракеты.

В ОК "Юг" добавили, что над Одесщиной был сбит еще один "Калибр".

К сожалению, две ракеты упали на территорию Львовской области. Там зафиксирован уничтожение военного имущества.

Читайте также:

1,5 млн человек во Львовской области остались без света и воды - Максим Козицкий

1,5 млн человек во Львовской области остались без света и воды - Максим Козицкий

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2056
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация