Ракетный обстрел Львовщины: Козицкий рассказал, есть ли жертвы

Российские оккупанты в четверг, 13 октября, ракетами обстреляли Львовскую область. Зафиксировано два попадания по территории бывшего Бродовского района.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Из 6 воздушных целей четыре удалось сбить. Спасибо ВК "Запад" за работу. К сожалению, есть два попадания в военных объект в бывшем Бродовском районе. Уничтоженное имущество. К счастью, без жертв", — сообщил председатель Львовской ОВА.

Максим Козицкий призвал жителей Львовской области соблюдать сигналы воздушной тревоги и своевременно ходить к укрытиям.

Ракетный обстрел Украины 13 октября: что известно

Российские оккупанты в четверг, 13 октября, выпустили ракеты "Калибр" по Украине. В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что им удалось сбить четыре российских ракеты.

В ОК "Юг" добавили, что над Одесщиной был сбит еще один "Калибр".

К сожалению, две ракеты упали на территорию Львовской области. Там зафиксирован уничтожение военного имущества.

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