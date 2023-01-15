Ракетный обстрел многоэтажки оккупантами в Днепре: количество жертв возросло

В Днепре, где россияне разбомбили жилую многоэтажку, снова стало больше жертв — погибли более 20 мирных людей.

Об этом свидетельствуют данные Днепровского городского совета.

По их данным, погибли 23 человека (из них 1 ребенок), травмированы 72 человека (из них 13 детей).

Кроме того, удалось спасти 39 человек, среди которых – 6 детей. Полиция получила 43 сообщения о безвестно пропавших.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Обстрел дома в Днепре россиянами

Войска РФ ударили ракетой Х-22, наводимой на максимальную большую цель в РЛС, в многоэтажку в Днепре 14 января.

Отдал приказ обстрелять жилой дом в Днепре командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Он же отдавал приказ разбомбить ТЦ в Кременчуге на Пасху, когда там было немало людей и никакой военной техники или военных.

Как стало известно, среди пострадавших есть мать защитника Украины, воюющего на Бахмутском направлении. В соцсети защитник опубликовал фотографии и видео его дома, написав: "Пока я воюю на Донбассе, решили мой дом уничтожить, пока там была мама, собака и кот".

Кроме того, пострадала девушка Анастасия, в сентябре потерявшая на войне любимого. Сейчас она в больнице и хочет, чтобы нашли ее родителей, которые, вероятнее всего, все еще находятся под завалами разбомбленного россиянами дома. Их судьба неизвестна.

В Днепре объявили трехдневный траур.

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