Ракетный обстрел Харькова: в городе объявлен траур по погибшим

В Харькове 31 августа объявлен траур из-за удара РФ по многоэтажке, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Терехов отметил, что среди погибших есть 14-летняя девочка, которая была вблизи детской площадки. Ранения получили 80 человек, среди них 22 детей, включая десятимесячного младенца. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате этого удара.

По уточненной информации, в результате удара по Харькову пострадали 97 человек, из которых 22 – дети.

Спасатели продолжают ликвидировать пожар и разбирать завалы на месте попадания вражеской авиабомбы.

Напомним, 30 августа российские кафиры нанесли массированный удар по Харькову, используя авиационные бомбы. Ударом были повреждены 82 многоквартирных дома, 11 частных, три административных здания, два учебных заведения и более полусотни автомобилей. В результате атаки, повлекшей масштабный пожар в многоэтажке в Индустриальном районе.

По состоянию на 31 августа количество пострадавших увеличилось до 97 человек.

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