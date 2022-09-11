Ракетный обстрел объекта инфраструктуры Харькова: погиб по меньшей мере один человек

Из-за террористического акта русских оккупантов погиб по меньшей мере один человек.

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил заместитель начальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник.

"По информации персонала, в помещении по которому попала ракета, находились двое дежурных. Одного отыскали мертвым. Другого продолжаем искать", — сообщили в ГСЧС Харьковщины.

Напомним, во время воздушной тревоги часть областей Украины осталась без электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный ракетный обстрел объекта инфраструктуры в Харькове. Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на "дружбу и братство" с Россией. Зеленский объяснил, что "холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как "дружба и братство" с россиянами.

Читайте также: