Ракетный обстрел Одесской области: стали известны детали о разрушениях, начато расследование

По факту российских ракетных ударов по объектам гражданской и туристической инфраструктуры Одесской области 9 мая прокуратура начала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

По данным следствия, 9 мая от взрыва ракеты российских оккупантов на территории складского помещения в Суворовском районе Одессы погиб мужчина, еще двое получили ранения. В результате обстрела и пожара существенные разрушения получили складские и административные помещения.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 10 мая.

В результате обстрела Одесского района повреждения получили и загорелись около 1 тыс. м кв. здания торгово-развлекательного центра. С ранениями в больницу забрали троих мирных жителей. Взрывная волна также повредила фасады и окна жилых домов рядом с ТРЦ.

Кроме того, российские войска атаковали туристическую инфраструктуру в Белгороде-Днестровском районе. Разрушены и повреждены пять построек базы отдыха и здания малого частного бизнеса. В результате ракетной атаки трое мирных жителей получили множественные ранения.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.

Напомним, 9 мая российские войска несколько раз нанесли ракетные удары по Одессе. Это произошло именно в тот день, когда город посетил президент Евросовета Шарль Мишель.

Сообщалось об одном погибшем и пятерых раненых в результате вражеских атак.

Россияне обстреливают Одессу ракетами

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