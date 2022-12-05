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Ракетный обстрел Одесской области: в ОВА рассказали, во что попали оккупанты и о раненых

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ракетный обстрел Одесской области: в ОВА рассказали, во что попали оккупанты и о раненых

Фото: Associated Press

В Одессе и Одесском районе отсутствует электричество.

Российские террористы в понедельник, 5 декабря, обстреляли ракетами Одесскую область. Из-за этого в Одессе отсутствует электричество, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"В результате массированного ракетного удара повреждена энергетическая инфраструктура нашей области. Также есть попадание в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены два человека. В настоящее время электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве громад Одесского района. Все службы находятся на местах и уже приступили к восстановлению электроснабжение. Никакими ракетными ударами врагу не удастся нас сломать или запугать. Слава Украине!", — написал Марченко.

Массированный ракетный обстрел Украины 5 декабря

Российские террористы 5 декабря запустили по Украине более 70 ракет, из которых более 60 удалось сбить силам ПВО.

Оккупанты попали ракетой по селу в Запорожской области. Там погибли люди.

Известно, что в Полтавской области было сбито 10 российских ракет, в Киеве — 10 из 9 ракет. В "Укрэнерго" сообщили, что оккупанты в очередной раз пытались разрушить украинскую энергетическую систему.

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Дата публикации
Просмотры
2627
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