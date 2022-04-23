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Ракетный обстрел Одессы: оккупанты разрушили более тысячи "квадратов" местного кладбища

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Ракетный обстрел Одессы: оккупанты разрушили более тысячи "квадратов" местного кладбища

Facebook/Геннадий Труханов

Во время сегодняшнего ракетного обстрела Одессы российские оккупанты "накрыли" одно из городских кладбищ.

В общей сложности во время обстрела погибли шесть человек, пострадали еще 18.

Об этом на своей странице в соцсети написал городской голова Геннадий Труханов.

По словам городского головы, от ракетного удара разрушены более 1000 квадратных метров территории.

"Это также "денацификация"? Оккупанты, видимо, боятся даже мертвых”, — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, что в Одессе спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке, произошедший после обстрела российскими оккупантами.

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