Ракетный обстрел РФ Николаева: погибли 8 человек, среди них — ребенок и спасатель

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о завершении поисковой операции в разрушенном доме, куда 13 октября попала российская ракета. Из-под завалов извлекли тела шести человек.

Об этом городской голова написал в телеграмм-канале.

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Спасатели завершили поисковую операцию под завалами жилого дома, куда попала российская ракета. В 14:30 они получили тело последнего погибшего. В общей сложности из-под завалов дома деблокированы тела шестерых погибших. Таким образом, в результате российской атаки 13 октября погибли 8 николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на челночной станции во время дежурства", — говорится в его сообщении.

По его словам, повреждения из-за российских обстрелов получили 4 многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два аварийных подъезда.

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Что известно о ракетных обстрелах Николаева 13 октября

В ночь на 13 октября российские оккупанты выпустили по Николаеву восемь ракет С-300. Одна из них попала в жилой дом. На местах прилетов работали спасатели, искавшие под завалами людей. Когда работники ГСЧС нашли мальчика под завалами дома, он еще был жив. Ребенка госпитализировали и пытались спасти, но, к сожалению, мальчик умер.

Также под завалами спасательной челночной станции в Николаеве, разрушенной в результате российского ракетного удара 13 октября, нашли тело мужчины.

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