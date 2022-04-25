Ракетный обстрел РФ жилого дома в Одессе: опубликовали видео из разрушенной квартиры

В Одессе российские окукпанты 23 апреля ракетой обстреляли жилой дом.

Из-за этого на месте трагедии погибли восемь человек, в том числе и 3-месячный младенец. В настоящее время часть квартир в доме разрушена.

Об этом сообщает "Суспильне" и публикует видео с места попадания российской ракеты.

На видео видна уничтоженная кухня, бытовая техника и разрушение жилого дома.

Напомним, уже вторые сутки к месту трагедии одесситы несут цветы и мягкие игрушки, ведь здесь одним выстрелом решисты убили целую семью – бабушку, мать и трехмесячную девочку Киру. Отец девочки уцелел, потому что незадолго до обстрела вышел в магазин, а когда вернулся – на месте квартиры была дыра, а семья погибла.