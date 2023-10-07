Ракетный обстрел села Гроза и Харькова: стало известно, сколько пострадавших находятся в больницах

В больницах находятся 16 человек, пострадавших от российских обстрелов.

В результате российского удара по селу Гроза в Харьковской области на утро 7 октября в медучреждениях региона находятся 6 раненых — женщин и 1 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

Отмечается, что состояние большинства пострадавших медики оценивают как среднюю тяжесть.

"Речь идет о минно-взрывных травмах, обломочных ранениях верхних и нижних конечностей, брюшной полости. Состояние одной женщины крайне тяжелое — она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", — говорится в сообщении.

Также в больницах Харьковской области находится 10 человек, пострадавших после атак российских террористов по Харькову 6 октября.

"Состояние мамы с ребенком 11 месяцев медики расценивают как средней тяжести, без изменений. Еще 8 человек находятся в нейрохирургических и травматических отделениях – у них черепно-мозговые и минно-взрывные травмы", — сообщили в Харьковской ОВА.

5 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Ракета попала в кафе, в котором проходил поминальный обед.

Президент Владимир Зеленский, комментируя преступление россиян, подчеркнул, что атака по обычному продуктовому магазину, "совершенно сознательный теракт" и "показательно жестокое преступление".

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