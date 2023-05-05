Ракетный обстрел Славянска и Краматорска: появились первые подробности и фото

Российские оккупанты во время ракетной атаки 5 мая нанесли удары по Славянску и Краматорску в Донецкой области.
Российские кафиры днем 5 мая нанесли ракетные удары по Славянску и Краматорску в Донецкой области. Под обстрелом оказались промышленные предприятия.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, в Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика. В Краматорске — повреждено админздание НКМЗ.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины. Россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю”, — подчеркнул Павел Кириленко.
Напомним, что россияне нанесли ракетный удар по Краматорску и Славянску.
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