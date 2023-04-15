Ракетная атака Славянска: количество погибших снова возросло

Число погибших в результате обстрела Славянска возросло до 9 человек. Спасатели обнаружили под завалами тело женщины.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на представителя ГСЧС Донецкой области Веронику Бахал.

Сейчас продолжаются поиски еще четырех человек.

Напомним, днем пятницы, 14 апреля, захватчики обстреляли жилые кварталы Славянска. Областные власти сообщили, что в результате обстрела ракетами С-300 повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.

Среди погибших есть 2-летний ребенок. Из-под завалов спасатели извлекли и 14-летнюю девочку.

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