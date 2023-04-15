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Ракетная атака Славянска: количество погибших снова возросло

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
494
Время на прочтение
1 мин
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Ракетная атака Славянска: количество погибших снова возросло

Число погибших в результате ракетных обстрелов Славянска возросло / Фото: Павел Кириленко/Facebook

В городе продолжается спасательно-поисковая операция.

Число погибших в результате обстрела Славянска возросло до 9 человек. Спасатели обнаружили под завалами тело женщины.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на представителя ГСЧС Донецкой области Веронику Бахал.

Сейчас продолжаются поиски еще четырех человек.

Напомним, днем пятницы, 14 апреля, захватчики обстреляли жилые кварталы Славянска. Областные власти сообщили, что в результате обстрела ракетами С-300 повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.

Среди погибших есть 2-летний ребенок. Из-под завалов спасатели извлекли и 14-летнюю девочку.

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Дата публикации
Просмотры
494
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