Ракетный обстрел Украины на майские праздники: Гуменюк предупредила об угрозе

В ОК "Юг" не советуют ожидать удара в конкретную дату и просят помнить о коварстве России.
Россия может нанести массированный ракетный удар ближе к 9 мая.
Об этом 24 Каналу сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, длительная пауза от предыдущего ракетного удара может свидетельствовать о подготовке врагом к массированному обстрелу. Она напомнила, что в море постоянно дежурят вражеские ракетоносители.
"Ожидать не надо, готовиться нужно, то есть осознавать, понимать, что они по всей вероятности могут посвятить таким датам какой-то выкрутас типа даже массированные ракетные атаки",
– объяснила она.
По словам Гуменюк, для россиян эти даты (майские праздники – ред.) сакральные.
"В этот период нужно быть очень сосредоточенными, осторожными и внимательными", – добавила она.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в мае пройдут испытания гражданской системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль разработал для Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что военные эксперты оценили угрозу того, насколько он возможен, например, 9 мая или в первые майские дни.
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