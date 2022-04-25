Ракетный обстрел Винницкой области: российские оккупанты убили 5 людей, 18 человек ранены

Российские убийцы в понедельник 25 апреля ракетами обстреляли инфраструктурные объекты Винницкой области.

Из-за действий оккупантов погибли 5 человек и 18 ранены.

Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

Оккупанты запустили ракеты по объектам транспортной инфраструктуры вблизи г. Жмеринки и г. Козятина Винницкой области. В результате вражеского обстрела предварительно 5 человек погибли, 18 ранены. Информация уточняется.

Прокуратура открыла производство по ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям.

Напомним, утром 25 апреля под обстрел армии РФ попали пять железнодорожных станций в центре и западе Украины.

Также убийцы из РФ обстреляли станцию в Здолбуновском районе, из-за этого пострадал один человек.

Читайте также: