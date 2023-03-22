Ракетный обстрел Запорожья: что рассказали очевидцы

Мирные жители города сидели за обеденным столом, собирались в магазин и занимались своими домашними делами, когда россияне выпустили ракеты по жилым домам.

В среду, 22 марта, российские войска из реактивных систем залпового огня дальнего действия обстреляли город Запорожье. В результате попадания ракет в жилые дома пострадал 31 человек, одна женщина погибла.

О пережитом во время обстрела корреспондентам "Суспільного" рассказали очевидцы.

Пенсионерка Клавдия, проживающая в одной из поврежденных многоэтажек, в момент взрыва одевалась, собираясь в магазин.

“Я сразу в ванную побежала, потом последовал второй, третий взрыв. Я слышу, что дверь открылась, входная, балконная дверь — все открылись. И звон стекла услышала", – рассказывала она.

Несмотря на выбитые в окнах стекла, 80-летняя женщина не собирается покидать свой дом, хотя родственники приглашают к себе. Она не уверена, что в следующий раз ракета не прилетит в какой-нибудь другой дом.

Другая жительница поврежденного дома Надежда Стрюкова работала дома и не сразу поняла, что произошло, поскольку ракета попала в соседний подъезд.

"Вся квартира в стекле. Раскрылось окно. Потом закричала моя соседочка, она такая старушка. Я к ней. У нее там страшно: выбило все. Выскочила на улицу, и увидела, что это в первый подъезд [попало]. Мы кричали, [это было] страшно”, — рассказывала женщина.

По ее словам, после второго взрыва все выбежали на улицу, потому что говорили, что летит еще одна ракета. Когда она вернулась в дом, то увидела, как из первого подъезда выводят людей с окровавленными лицами.

Житель пострадавшего дома военный волонтер Станислав Стойков вместе с матерью сидел за обеденным столом – пили чай. Говорит, что взрывной волной их обоих отбросило, вылетела рама окна и посыпалось стекло.

“Мы пришли в себя быстро, посмотрели, что квартира еще целая, что все нормально, но соседний дом был разнесен. После этого мы разговаривали, собирали стекло и произошел второй удар. И вторым ударом уже попали в стоящий рядом дом", - описывал произошедшее он.

Станислав сразу же пошел искать людей, которые могли находиться дома и пострадать от обстрела, помогал выносить пострадавших. "Где-то 10 человек мы вывели, а двоих спустили в карету скорой помощи", — сказал он.

У жителя города Евгения Михальченко в одной из разрушенных многоэтажек проживали его бабушка и дедушка. Когда произошел обстрел, он разговаривал с родными и его бабушка сказала, что "прилет" произошел буквально в их квартиру.

“Я сразу сказал, чтобы они брали документы и выходили на улицу. После этого приехал на место, встретил бабушку и дедушку, успокоил и отправил к родственникам. Квартира выгорела дотла с двух сторон. Прилет был в район 5 этажа, а они живут на 6. Чудом уцелели", – рассказал он.

Напомним, около полудня 22 марта Россия атаковала Запорожье. Целями стали обычные жилые многоэтажки. В результате атаки россиян пострадали, среди которых двое детей, и известно об одной жертве.

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