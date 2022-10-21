Ракетный обстрел Запорожья и бои в Херсонской области: какая ситуация в регионах 21 октября

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, на Черкасщине, Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Житомирщине и Киевщине.

Запорожская область: с утра враг атаковал ракетами областной центр. Информация о последствиях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Сумская область: сегодня утром минометный обстрел по Зноб-Новгородской громаде. Без последствий, информация уточняется.

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Вчера на пограничных территориях обстрелы со стороны России. Обошлось без жертв и разрушений.

Черниговская область: ночью – обстрел из артиллерии по территории возле села Гай Новгород-Сиверского района. Без потерь и разрушений. Данные уточняются.

За прошедшие сутки зафиксировано 6 обстрелов из артиллерии, минометов, по территориям в Новгород-Северском и Корюковском районах. По предварительным данным, без потерь и разрушений.

Харьковская область: сегодня утром враг совершил ракетные обстрелы г. Харьков. Зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. На месте работают все экстренные службы. Предварительно, шесть человек получили ранения. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали города Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов.

В течение суток в Богодуховском районе госпитализирован один человек с ранением. В Купянском районе госпитализированы два человека.

Продолжается разминирование освобожденных территорий, в сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 657 взрывоопасных предметов.

Луганская область: на линии столкновения наши ракетные войска и артиллерия поразили 4 пункта управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу противника.

Враг 22 раза за сутки обстрелял позиции наших бойцов из минометов и артиллерии.

Также из разных видов вооружения россияне обстреляли населенные пункты на Купянском и Лиманском направлениях (Берестово, Заречное, Новое, Первомайское Стельмаховка, Терны, Ямполевка, Белогоровка, Торское), а также на Бахмутском направлении (Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белое, Соледар, Спорное, Иванград и Яковлевка).

Донецкая область: ночью — обстрелы вдоль линии фронта: Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Бахмут. Данные о последствиях и пострадавших уточняются. Обязательная эвакуация населения продолжается.

За минувшие сутки в области 2 погибших, один гражданский ранен.

Николаевская область: утром враг нанес удары РСЗО по побережью Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонская область: продолжаются активные боевые действия. По информации ОК "Юг", враг сосредотачивает свои усилия на ведении оборонных действий на занятых позициях, наносит ракетно-артиллерийские удары по нашим подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения.

Вертолетами и штурмовиками Су-25 противник нанес 4 авиационных удара неподалеку от Новой Каменки и Трифоновки на севере Херсонщины. Потерь нет. ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

Идет восстановление электроснабжения в деоккупированных населенных пунктах Херсона.

Ожесточенные бои за Бахмут; отсутствие воды; ситуация в Донецкой области 20 октября - Павел Кириленко

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