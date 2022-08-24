Ракетный обстрел Запорожья: подробности и фото

Российские оккупанты в ночь на 24 августа ракетами обстреляли город Запорожье.

Захватчики попали в два промышленных предприятия, которые расположены в Шевченковском районе города.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"Значительные повреждения получили производственные объекты и прилегающая территория. Квартиры в многоэтажках, которые расположены рядом, остались без окон", — говорится в сообщении.

Также россияне обстреляли пригород Запорожья. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Винницкой области в среду, 24 августа, во время последней воздушной тревоги раздались взрывы.

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