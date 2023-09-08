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Ракетный обстрел Запорожья: повреждены 30 многоэтажек, фото с места атаки

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Ракетный обстрел Запорожья: повреждены 30 многоэтажек, фото с места атаки

Фото с места ракетного удара по Запорожью / Фото: Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Коммунальщики уже начали закрывать поврежденные окна листами OSB.

В результате российской ракетной атаки по Запорожью утром 8 сентября в 30 многоэтажках и трех учебных заведениях выбиты окна.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Последствия вражеских обстрелов Запорожья сейчас ликвидируют городские службы.

"В настоящее время известно, что в результате утренней атаки в 30-ти многоэтажках выбиты квартирные и подъездные окна. Также окна вылетели в трех учебных заведениях", — указано в заявлении Куртева.

Он уточнил, что на месте работает Муниципальная аварийная служба КП "Запорожремсервис" и городская специализированная аварийно-спасательная служба. Коммунальщики определяют объемы работ, завозят материалы и начинают закрывать поврежденные окна листами OSB.

Фото с места ракетного удара по Запорожью / © Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
Фото с места ракетного удара по Запорожью / Фото: Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

"Развернуты палатки городского совета. Представители райадминистрации и соцработники обследуют дома, фиксируют повреждения и консультируют людей", – сообщил чиновник.

Фото с места ракетного удара по Запорожью / © Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
Фото с места ракетного удара по Запорожью / Фото: Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

К помощи присоединились и благотворители. Так, гуманитарная миссия "Проліска" раздает жителям поврежденных квартир листы OSB и тарпаулин, а БФ "Посмішка ЮА" оказывает психологическую помощь.

Фото с места ракетного удара по Запорожью / © Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
Фото с места ракетного удара по Запорожью / Фото: Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
Фото с места ракетного удара по Запорожью / © Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
Фото с места ракетного удара по Запорожью / Фото: Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Напомним, утром 8 сентября российские оккупанты нанесли удары несколькими ракетами по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья. По предварительным данным, враг применил баллистические ракеты.

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Дата публикации
Просмотры
2113
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