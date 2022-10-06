Ракетный обстрел Запорожья: возросло количество жертв, людей еще ищут под завалами

В городе еще разбирают завалы, поэтому точное количество жертв и пострадавших станет известно позже.

В результате ракетных обстрелов Запорожья 6 октября количество погибших возросло до семи. Еще пять человек считаются пропавшими без вести.

Об этом глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил в Сети.

"К большому сожалению должен сообщить, что количество жертв террористического обстрела центра города увеличилось. Подтверждена гибель 7 жителей областного центра, еще минимум 5 человек считаются пропавшими без вести", — говорится в заявлении.

Старух добавил, что сейчас идет разбор завалов на месте обстрела. После этого можно будет установить точное количество погибших и пострадавших.

Глава ОВА также проинформировал, что в то же время чрезвычайники и медики смогли спасти 21 человека. Всем спасенным уже оказали необходимую помощь. Кроме того, городские власти устроят пострадавших в центры временного размещения.

Старух отметил, что вражеский обстрел Запорожья – это серия ракет, направленная на многоэтажки. Рядом нет ни военных, ни важных объектов, а только гражданские постройки и многоквартирные дома.

Что известно о ракетном ударе по Запорожью

Российские войска утром 6 октября обстреляли ракетами центральную часть Запорожья. В результате атак в городе вспыхнули пожары и были разрушены жилые дома. Мирные жители оказались под завалами.

Позже стало известно, что ракетных ударов было семь, и все они были нанесены, когда люди еще спали.

Сначала сообщалось о 12 пострадавших, среди которых был 3-летний ребенок. Также было известно о трех погибших.

Ракеты разрушили многоэтажку в Запорожье - российские изверги убили людей

Читайте также: