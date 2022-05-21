Ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске произвели с оккупированной Донбасса — СБУ

Экспертиза Службы безопасности Украины показала, что ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске был произведен с оккупированной территории Донецкой области.

Украинские специалисты получили беспрекословные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля. К слову, в результате вражеского удара погиб 61 человек, а 121 человек получил ранения.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, благодаря ряду исследований траектории полета ракеты удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, оккупированной Россией еще в 2014 году. Для обстрела россияне применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет — "Точку У".

"По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже в течение 8 лет", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские войска укрепляют оборонные позиции и готовятся к большому контрнаступлению Украины на Южном направлении. Армия РФ не продвинулась в направлении Одессы и Николаева. Бойцы доставляют в линию фронта инженерное оборудование и укрепляют оборонные рубежи, сообщает Институт исследования войны.

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