Ракетный обстрел железнодорожной станции на Днепропетровщине: в прокуратуре рассказали подробности (фото)

Ракетный обстрел железнодорожной станции на Днепропетровщине: в прокуратуре рассказали подробности (фото)

Российские оккупанты вечером, 3 мая, ракетами обстреляли железнодорожную станцию в Каменском районе Днепропетровской области.

Из-за этого повреждена инфраструктура железнодорожной станции, один человек госпитализирован.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Там отметили, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют, а потому такие действия РФ являются нарушением норм международного гуманитарного права.

"Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству, открытому по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской ОГА сообщили подробности вчерашнего ракетного удара по территории области. По информации главы области Максима Козицкого, ракетные удары нанесли стратегические бомбардировщики РФ Ту-95 или Ту-160.

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