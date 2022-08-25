Ракетный террор Днепропетровщины в День Независимости: у Зеленского рассказали о кровавых последствиях атаки РФ

В День Независимости Украины Днепропетровская область подверглась ракетному террору со стороны российских военных.

В частности, под обстрел РФ попал поселок Чаплино на Днепропетровщине. Днем ракета попала в частный дом, погиб мальчик, позже — попала в железнодорожную станцию, сейчас известно о 22 жертвах.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Под завалами оказались 3 человека – женщина и 2 детей. Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. Тело погибшего 11 летнего мальчика из-под завалов достали спасатели. Позже враг еще раз атаковал населенный пункт. одной ракетой, а потом еще тремя", – написал Тимошенко.

Чиновник добавил, что на месте удара по железнодорожной станции "Чаплино" продолжаются поисковые работы.

"Первая атака повредила хозяйственные здания железной дороги, последующие — попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в 5 пассажирских вагонах. Погиб 21 человек, ранены – 22. Спасатели локализовали огонь, сейчас продолжаются поисковые работы", — отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, 24 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции "Чаплино" в Днепропетровской области. Сначала было известно о 15 погибших и еще около 50 раненых. Позже украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что число погибших в результате ракетного удара по железнодорожной станции "Чаплино" выросло до 22. Среди жертв — 11-летний мальчик.