Ракетный террор мирных жителей Харькова и американская виза для Лаврова: главные новости ночи 18 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 18 августа:
- В результате попадания российской ракеты в трехэтажный жилой дом в городе Харькове погибли 7 человек. Читать дальше –>
- К утру 18 августа в городе Харькове раздалось по меньшей мере 5 взрывов в результате попадания российских ракет. Читать дальше –>
- Российский посол в Вашингтоне будет обращаться в Госдеп США с требованием обеспечить участие главы МИД РФ в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Читать дальше –>
- В столице Афганистана во время вечерней молитвы в мечети в результате взрыва погибли по меньшей мере три человека, десятки получили ранения. Читать дальше –>
- Очередь на въезде Керченского моста стала еще длиннее, количество желающих россиян покинуть полуостров увеличилось в разы. Читать дальше –>
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