Ракетный террор РФ: в Харьковской области сообщили о жертвах вражеской атаки

В Харьковской области из-за ракетных ударов российских оккупантов погибли люди.

В Харьковской области в результате ракетных ударов российских оккупантов 29 декабря погибли два человека. Есть раненый.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его данным, все вражеские ракеты были ориентированы на объекты критической инфраструктуры. Несмотря на успешную работу ПВО, сбившей 54 из 69 ракет РФ, в регионе есть попадание.

Также в результате вражеской атаки погиб 50-летний мужчина.

"В области зафиксированы прилеты вражеских ракет. Все были нацелены на объекты нашей критической инфраструктуры. По предварительной информации, в результате ударов оккупантов, к сожалению, погиб 50-летний мужчина", — написал Синегубов.

Сначала руководитель области заявлял о двух раненых, госпитализированных. Но впоследствии он уточнил, что один из раненых мужчин скончался в машине "скорой".

"По уточненным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, один из раненых мужчин скончался в машине "скорой". Другой – госпитализирован", — говорится в сообщении.

После утренних обстрелов россияне днем снова ударили по Харькову. Около 14:30 мэр Игорь Терехов сообщил о вражеской атаке.

"Снова бьют по Харькову. Сейчас под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется", — заявил мэр Харькова.

Напомним, в ночь на 29 декабря войска РФ также нанесли удары беспилотниками Shahed-136 по энергетической инфраструктуре Харькова. Из 13 иранских дронов, ПВО сбила 11.

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