Ракетный удар на прошлой неделе по Украине оккупанты нанесли, в частности, с ракетоносителей в море — Гуменюк

Пока корабельные группировки врага находятся вдоль южного побережья Крыма и маневрируют именно в направлении Новороссийска, поскольку штормовая погода предполагает, что они могут укрываться, а то, что они не могут выйти за мыс Тарханкут, ближе к материковой Украине – там уже начинается зона достижения нашего вооружения, то есть корабли врага могут быть поражены.

Об этом 24 октября в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Кроме того, зерновая инициатива и подписанные обязательства на международном уровне, предостерегают их приближаться туда, чтобы не препятствовать работе "зерновых" коридоров. Именно поэтому они находятся в ракетобезопасном для себя районе, так называемой "зоне комфорта", где не могут выходить за определенные зоны, но могут наносить ракетные удары, потому что тактико-технические характеристики "Калибров", в частности, позволяют попадать в объекты даже на расстоянии 2,5 тысячи километров", — рассказала Гуменюк.

Также, по ее словам, сейчас Россия держит в море два надводных ракетоносителя — это 16 "Калибров" наготове. На прошлой неделе там было от пяти единиц ракетоносителей, в том числе два подводных корабля, которые также использовались для поражения критических объектов инфраструктуры Украины.

"Пуски с подводных лодок таких ракет усложняют их обнаружение, поэтому они и используют их для того, чтобы поразить именно критические объекты. Сейчас подводные ракетоносители там не зафиксированы, находятся только два надводные, и именно потому что они выпустили такой массированный ракетный удар на прошлой неделе, сейчас часть ракетоносителей зашла в пункты базирования очевидно для пополнения запасов ракет также", — резюмировала Гуменюк.

Ракетный террор оккупантов

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российская армия еще долго может терроризировать украинцев дронами-камикадзе "Shahed-136". Запасы ракет у россиян почти исчерпаны. Буданов подчеркнул, что ПВО успешно уничтожает дроны – сбиты 70% БПЛА.

По данным минобороны Британии, Россия, вероятно, использует большое количество иранских беспилотников Shahed-136, чтобы "пробить" все более эффективную украинскую ПВО.

Военный эксперт Олег Жданов призвал не считать количество российских ракет, а искать способы защиты от них. По его словам, летом у россиян было примерно 3500 ракет, сколько сейчас – неизвестно. Эксперт также дал нелестный прогноз – пока в России закончатся ракеты, она разнесет всю нашу энергосистему.

В Воздушных силах отметили, что в Украине нет противоракетной обороны, а потому лучше иранские ракеты будет уничтожать еще на складах, пока они не нанесли Украине вреда.

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