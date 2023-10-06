Ракетный удар оккупантов по жилому дому в Харькове: поисково-спасательная работа завершилась (фото)

В результате вражеского ракетного удара по городу погибли два человека.

В Харькове на месте ракетной атаки россиян завершились аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Харьков. По состоянию на 18.00 аварийно-спасательные работы завершены. В результате вражеского ракетного удара по городу погибли два человека, из которых один ребенок. Пострадали 30 жителей, из них 12 — госпитализированы”, — рассказали в ГСЧС.

Напомним, что утром, 6 октября, в Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли город. Произошло это в 6:46 утра. В Харькове ракетным ударом РФ повреждено более 70 зданий.

Читайте также: