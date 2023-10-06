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Ракетный удар оккупантов по жилому дому в Харькове: поисково-спасательная работа завершилась (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
842
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар оккупантов по жилому дому в Харькове: поисково-спасательная работа завершилась (фото)

Фото: ГСЧС Украины

В результате вражеского ракетного удара по городу погибли два человека.

В Харькове на месте ракетной атаки россиян завершились аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Харьков. По состоянию на 18.00 аварийно-спасательные работы завершены. В результате вражеского ракетного удара по городу погибли два человека, из которых один ребенок. Пострадали 30 жителей, из них 12 — госпитализированы”, — рассказали в ГСЧС.

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Напомним, что утром, 6 октября, в   Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли город. Произошло это в 6:46 утра. В Харькове ракетным ударом РФ повреждено более 70 зданий.

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Дата публикации
Просмотры
842
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