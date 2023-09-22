Ракетный удар оккупантов по Курахово: появились кадры ликвидации последствий (видео)

Во время проведения разведки в одном из помещений чрезвычайники спасли двух человек.

В ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли два удара по Курахово на Донетчине. МВД Украины обнародовало кадры ликвидации последствий ракетного удара спасателями ГСЧС.

Соответствующее видео появилось на телеграм-канале министерства.

"Во время проведения разведки в одном из помещений чрезвычайники спасли двух человек. На месте происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Аварийно-спасательные работы завершены", - говорится в описании под видео.

Кадры ликвидации последствий ракетного удара окупантов по Курахово

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 21 сентября россияне обстреляли жилой квартал в городе Курахово Донецкой области. Правоохранители сообщили, что в результате атаки ранены 15 гражданских лиц и один полицейский.

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