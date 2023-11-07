Ракетный удар по 128-й бригаде: генерал-лейтенант озвучил свою версию причин трагедии

Генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко объяснил свою версию, почему произошла трагедия с ракетным обстрелом 128-й бригады на Запорожье.

Об этом он сказал в эфире " 24 канала".

Генерал-лейтенант в отставке отметил, что подобные события случались и в оккупационных войсках, а потому он считает, что в украинской армии мог быть запрет на такие массовые собрания, однако из-за системной ошибки произошла трагедия.

"Когда такое происходит во время полномасштабной войны, надо ответственно к этому относиться. Потому что за эти два года похожие события были в Силах обороны Украины. Также такое было и у врагов. Мы знаем, когда наши разведчики обнаруживали, что у них были совещания или скопления, и эффективно использовали наши средства поражения. Тогда наши войска знали о таких событиях и имели указания, чтобы не сосредотачивать личный состав", - сказал он.

Игорь Романенко добавил, что трагедия произошла и из-за определенных должностных лиц, которые могли знать о подобном событии, однако позволили такому произойти.

"Потому что понятно, что есть случаи, когда технику и людей нужно сосредотачивать, но не из-за таких событий. И это известно начальникам тех командиров, которые там были. Это известно и самим военным, потому что война быстро учит, что надо делать. В части такого уровня есть представители СБУ, которые должны были бы это предупреждать. То есть есть система, которая не сработала, и это большая ответственность тех должностных лиц, которые имели такие обязанности и указания", - отметил он.

Место ракетного удара

Генерал-лейтенант отметил, что военные должны понимать, что подобные мероприятия недопустимы, однако трагедия таки произошла.

"Несмотря на то, что происходит широкомасштабная война, вопросы управления всегда были актуальными, принципиальными во время выполнения и ведения боевых действий. Поэтому командиры, которые являются командующими, должны насаждать новую систему управления, которая не должна была привести к таким действиям", - пояснил он.

Место трагедии

Ракетный удар по 128-й бригаде во время награждения: что известно

4 ноября СМИ сообщили о "прилете" российской ракеты по воинам 128-й закарпатской бригады. Это подтвердили в украинском командовании и уточнили, что трагедия произошла 3 ноября.

Журналист Владимир Бойко сообщил, что приказ выстроиться военным для награждения ко Дню артиллериста отдал командир бригады, в прошлом торговавший контрабандой с "ЛНР".

После скандала Зеленский объявил, что командир 128-й бригады отстранен. ГБР открыло уголовное производство по факту гибели военных на Запорожье.

Читайте также: