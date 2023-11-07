Ракетный удар по 128-й бригаде: как оккупантам удалось атаковать военных – журналист

Журналист рассказал о причинах и ответственности за трагедию в 128-й горно-штурмовой бригаде.

Оккупационные войска России 3 ноября нанесли ракетный удар по военным 128-й закарпатской бригаде. В результате атаки погибли 19 бойцов ВСУ.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о причинах и ответственности за трагедию в 128-й горно-штурмовой бригаде.

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Командование бригады назначило мероприятие по награждению группы военнослужащих в селе Заречное, расположенном примерно в 30 км от фронта. Заречное является важной трассой сообщения, поэтому находится в зоне внимания аэроразведки врага.

По словам журналиста, дрон россиян долгое время наблюдал как сосредотачиваются автомобили в середине села – враг нанес удар управляемой ракетой.

"Судя по разрушениям, это, вероятно, была авиационная ракета Х-59. Ответственность за выбор места и времени награждения в селе, которое хорошо просматривавшейся дронами — командира бригады и других должностных лиц, принимавших решение вместе с ним. Вопрос, кто несет ответственность за отсутствие предупреждений о пролете российского дрона. Дрон на значительной высоте залетел глубоко в тыл, и о его маршруте должно было пройти предупреждение либо с радаров, либо от радиоэлектронной разведки. Либо не было средств, либо не было предупреждения от войск ПВО и РЭБ, либо предупреждения было, но командование бригады этого не учло. Это нужно установить. Возможно, круг ответственных расширится", — отметил Бутусов.

Журналист также подчеркнул, что халатность с выбором места проведения торжеств в 128-й бригаде является следствием отсутствия наказания должностных лиц за другие многочисленные случаи скопления личного состава, которые привели к нескольким сотням жертв, в том числе удары по казармам 137-го батальона в Николаеве, 66-й бригады на полигоне в Черниговской области, учебного центра в Яворове Львовской области.

"Пока не будет определен порядок сосредоточения личного состава и пока не будут делать анализ и наказывать за демаскирование собственных позиций – скопления будут продолжаться. Ответственность за жизнь подчиненных у нас не дело чести. Война все спишет, так думают наверху", — резюмировал Юрий Бутусов.

Удар по 128-й бригаде в Запорожье: что известно

3 ноября Россия нанесла ракетный удар по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе в Запорожской области. Военных собрали на награждение ко Дню артиллерии.

В командовании 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сообщили, что в результате атаки погибли 19 военных.

Президент Владимир Зеленский 6 ноября сообщил, что командира 128-й бригады Дмитрия Лысюка отстранили на время расследования гибели бойцов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по данному факту.

Журналист Владимир Бойко сообщил, что командир бригады Дмитрий Лысюк в прошлом торговал контрабандой с "ЛНР".

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