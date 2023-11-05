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Ракетный удар по 128-й бригаде в Запорожье: россияне публикуют вероятное видео атаки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ракетный удар по 128-й бригаде в Запорожье: россияне публикуют вероятное видео атаки

Удар по 128-й бригаде. ФОТО: соцсети

Оккупанты из дрона фиксировали, как украинские военные собираются вместе в одном месте.

Российские телеграмм-каналы опубликовали в Сети вероятно видео атаки по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе Запорожской области.

Кадры атаки появились в воскресенье, 5 ноября.

Как видно из видео, оккупанты наблюдали за украинскими военными из дрона. Они заметили, что воины штурмовой бригады собираются в одном месте. Выждав удачный момент – нанесли удар.

Напомним, 4 ноября появилась информация, что оккупанты нанесли ракетный удар по воинам 128-й бригады, которых собрали на награждение. Впоследствии в ВСУ эту информацию подтвердили и сообщили, что трагедия произошла 3 ноября. По данным СМИ и военных, защитников собрали на награждение ко Дню артиллерии. В результате циничной атаки погибли и ранены.

Россияне публикуют вероятное видео удара по воинам 128-й бригады в Запорожье

Россияне публикуют вероятное видео удара по воинам 128-й бригады в Запорожье

Все, что в известном ракетном ударе по бригаде на Запорожье — собрал ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
310
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