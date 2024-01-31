Ракетный удар по аэродрому Бельбек в Крыму: поражены три вражеских самолета — Невзоров

Одна из ракет, по информации российского оппозиционера, попала по воинской части в поселке Гвардейском, где дислоцируются спецназовцы российского ГРУ.

По меньшей мере три российских самолета получили повреждения в результате ракетного удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Об этом в своем Telegram-канале написал российский оппозиционер Александр Невзоров.

По его словам, у российских окупантов также значительные потери среди личного состава.

"По первоначальным данным, в результате ракетного удара по аэродрому Бельбек в Севастополе — расфигачены два СУ-27, один СУ-30, убито много воздушных и земноводных орков", — написал Невзоров.

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Кроме того, по его информации, одна из украинских ракет удачно приземлилась в воинской части в поселке Гвардейском, где дислоцируются спецназовцы российского ГРУ.

“В поселке Гвардейское ракету ВСУ принял на грудь спецназ ГРУ. Фрагменты окупантов собирают по всему поселку”, — уточнил он.

По информации мониторинговой группы Telegram-канала "Крымский ветер", на аэродроме Бельбек поражена одна из радиолокационных станций и автопарк оккупантов. Кроме того, в результате прилета ракеты откололась часть обрыва рядом со взлетной полосой.

Напомним, командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук прокомментировал серию взрывов, произошедших 31 января на территории оккупированного Россией Крымского полуострова.

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