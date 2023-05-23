Ракетный удар по Авдеевке: два человека погибли под завалами 9-этажки (жуткие фото города)

Еще два человека получили ранения и были эваированы
В результате утреннего удара оккупантов по Авдеевке была разрушена 9-этажка и поврежден 5-этажный дом, расположенный рядом. Два человека, оказавшихся под завалами, погибли.
Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире общенационального телемарафона.
"В 5-этажном доме, к счастью, никого не было. В 9-этажке под завалами были люди. Двое получили ранения. Женщину в тяжелом состоянии эвакуировали в Мирноградскую больницу. Другой раненный — 55-летний мужчина. У него ранение средней тяжести", — рассказал Барабаш.
Также под завалами погибли два человека: мужчина 1930 года рождения и женщина 1958 года.
Глава администрации призвал жителей Авдеевки, которые все еще остаются в городе по разным причинам, немедленно эвакуироваться. По данным Донецкой ОГА, в настоящее время в Авдеевке остаются более 1700 человек.
Также Барабаш опубликовал апокалиптические фото Авдеевки после сегодняшнего российского обстрела.
Напомним, что в прошлом месяце президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Авдеевке и поел с военными куличи.
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