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Ракетный удар по Авдеевке: два человека погибли под завалами 9-этажки (жуткие фото города)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ракетный удар по Авдеевке: два человека погибли под завалами 9-этажки (жуткие фото города)

Еще два человека получили ранения и были эваированы

В результате утреннего удара оккупантов по Авдеевке была разрушена 9-этажка и поврежден 5-этажный дом, расположенный рядом. Два человека, оказавшихся под завалами, погибли.

Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире общенационального телемарафона.

"В 5-этажном доме, к счастью, никого не было. В 9-этажке под завалами были люди. Двое получили ранения. Женщину в тяжелом состоянии эвакуировали в Мирноградскую больницу. Другой раненный — 55-летний мужчина. У него ранение средней тяжести", — рассказал Барабаш.

Также под завалами погибли два человека: мужчина 1930 года рождения и женщина 1958 года.

Глава администрации призвал жителей Авдеевки, которые все еще остаются в городе по разным причинам, немедленно эвакуироваться. По данным Донецкой ОГА, в настоящее время в Авдеевке остаются более 1700 человек.

Также Барабаш опубликовал апокалиптические фото Авдеевки после сегодняшнего российского обстрела.

© Виталий Барабаш / Facebook
Фото: Виталий Барабаш / Facebook
©
Город скоро может стать
Город скоро может стать "новым Бахмутом"
От Авдеевки скоро останутся одни руины / ©
От Авдеевки скоро останутся одни руины

Напомним, что в прошлом месяце президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Авдеевке и поел с военными куличи.

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Дата публикации
Просмотры
1168
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