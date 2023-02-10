Ракетный удар по автобусной остановке во Львовской области: опубликовали фото с места происшествия

Ракета упала возле жилого дома.
Российские террористы 10 февраля запустили по Львовской области ракеты. Одна из них упала возле автобусной остановки в селе Кизлив Золочевского района. Из-за этого поврежден частный жилой дом.
Об этом сообщил канал "Первый Западный".
Известно, что российская ракета упала во двор жилого дома вблизи остановки общественного транспорта и не разорвалась. К счастью, в момент инцидента никого не было дома. Дом также уцелел.
На месте происшествия работали взрывотехники, обезвредившие российский снаряд. Также уже возобновлено движение по трассе "Киев-Чоп".
Энергетики возвращают электричество в дома жителей Львовщины, поскольку российская ракета повредила электрические провода.
Ракетный обстрел Львовской области 10 февраля
Российские террористы 10 февраля массированно обстреляли Украину ракетами. Они выпустили по нашему государству 71 ракету, из которых 61 - удалось сбить.
На территории Львовщины обезврежены 9 вражеских целей. Имеется попадание в объект энергетической инфраструктуры. Также одна из ракет упала возле санатория во Львовском районе. Никто из людей во Львовской области из-за террористических ударов РФ не пострадал.
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