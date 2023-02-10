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Ракетный удар по автобусной остановке во Львовской области: опубликовали фото с места происшествия

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4262
Время на прочтение
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Ракетный удар по автобусной остановке во Львовской области: опубликовали фото с места происшествия

Фото: "Первый западный"

Ракета упала возле жилого дома.

Российские террористы 10 февраля запустили по Львовской области ракеты. Одна из них упала возле автобусной остановки в селе Кизлив Золочевского района. Из-за этого поврежден частный жилой дом.

Об этом сообщил канал "Первый Западный".

Известно, что российская ракета упала во двор жилого дома вблизи остановки общественного транспорта и не разорвалась. К счастью, в момент инцидента никого не было дома. Дом также уцелел.

Фото:
Фото: "Первый западный"

На месте происшествия работали взрывотехники, обезвредившие российский снаряд. Также уже возобновлено движение по трассе "Киев-Чоп".

Фото:
Фото: "Первый западный"

Энергетики возвращают электричество в дома жителей Львовщины, поскольку российская ракета повредила электрические провода.

Фото:
Фото: "Первый западный"
Фото:
Фото: "Первый западный"

Ракетный обстрел Львовской области 10 февраля

Российские террористы 10 февраля массированно обстреляли Украину ракетами. Они выпустили по нашему государству 71 ракету, из которых 61 - удалось сбить.

На территории Львовщины обезврежены 9 вражеских целей. Имеется попадание в объект энергетической инфраструктуры. Также одна из ракет упала возле санатория во Львовском районе. Никто из людей во Львовской области из-за террористических ударов РФ не пострадал.

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Дата публикации
Просмотры
4262
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