Ракетный удар по автоколонне в Запорожье: количество жертв снова увеличилось

Увеличило количество погибших в результате вражеских ракетных ударов по гуманитарной колонне в Запорожье.

В больнице скончалась женщина, которую госпитализировали в медуреждение в тяжелом состоянии. По состоянию на 2 октября российская ракета унесла жизни 31 человека.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал глава Запорожской ОВ Александр Старух.

Среди погибших 30 человек — гражданские жители, а также один сотрудник полиции, который работал и помогал людям на месте трагедии.

По его словам, в то утро было 16 ракет. "Четыре сбили ПВО. Девять ракет попали в предприятие, где никто не пострадал. Последние три ракеты попали в гуманитарную колонну. Это было четко спланированное массовое убийство. Попадание же вдоль всей колонны: на начало, середину и конец", — подчеркнул Старух. .

Старух рассказал, что местом прилета была комендатура, где осуществлялись организационные мероприятия. Из-за опасности обстрелов невозможен выезд эвакуационного транспорта и волонтеров. К слову, это единственный пункт пропуска для всех временно захваченных областей.

Как сообщалось, 1 октября Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области была обнаружена обстрелянная колонна с автомобилями в "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области. Жертвами совершенного Россией 25 сентября теракта стали 24 человека.

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