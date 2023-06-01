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Ракетный удар по больнице в Киеве: стало известно, был ли охранник пьяным

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
9018
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар по больнице в Киеве: стало известно, был ли охранник пьяным

Охранник больницы в момент взрыва был трезв / Фото: Associated Press

Мужчину отвезли на медосмотр, который дал результаты.

Следователи проверили информацию о якобы нетрезвом охраннике из поликлиники в Деснянском районе Киева. Мужчина прошел медицинское освидетельствование.

Об этом ТСН.ua сообщили в полиции Киева.

По словам правоохранителей, охранник в момент ракетного удара, во время которого погибли три человека, находился в трезвом состоянии. Это подтвердил медосмотр мужчины.

Прибор "Драгер" не показал, что охранник больницы находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Правоохранители ожидают дополнительно результаты анализов", — сказали ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, что охранника, не пустившего людей до укрытия в Киеве, положили в больницу. Он   получил контузию в результате падения обломков ракеты.

Очевидцы предполагали, что во время во время дежурства он мог быть пьян. 

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Дата публикации
Просмотры
9018
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