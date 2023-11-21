Ракетный удар по больнице в Селидово: детали о последствиях и пострадавших с фото

В результате ракетных обстрелов по Селидово на Донетчине в ночь на 21 ноября погибли два человека, еще восемь человек получили ранения. Россияне ударили по больнице и предприятию.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Обстрел Селидово – последствия

По данным следствия, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты нанесли удар по Селидово из, вероятно, ракетного комплекса С-300. Враг попал в городскую больницу, где на лечении находились люди.

В результате обстрела контузии и осколочные ранения получили восемь человек. Еще один человек погиб.

Кроме того, россияне попали ракетами по предприятию на территории Новогродовской территориальной громады. От полученных телесных повреждений погиб 63-летний работник, находившийся в одном из помещений.

От попадания вражеских целей существенные разрушения получили здания медицинского учреждения и предприятия, повреждены транспортные средства.

Прокуроры на местах документируют военные преступления российской армии. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрела города Селидово / Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия обстрела города Селидово / Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия обстрела города Селидово / Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия обстрела города Селидово / Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, ранее в этот же день глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские захватчики нанесли четыре ракетных удара по территории Донецкой области. Враг атаковал больницу в Селидово и шахту.

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