Ракетный удар по больнице в Селидово: детали о последствиях и пострадавших с фото

Оккупанты нанесли существенные разрушения зданиям медицинского учреждения и предприятия, повреждены транспортные средства.
В результате ракетных обстрелов по Селидово на Донетчине в ночь на 21 ноября погибли два человека, еще восемь человек получили ранения. Россияне ударили по больнице и предприятию.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Обстрел Селидово – последствия
По данным следствия, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты нанесли удар по Селидово из, вероятно, ракетного комплекса С-300. Враг попал в городскую больницу, где на лечении находились люди.
В результате обстрела контузии и осколочные ранения получили восемь человек. Еще один человек погиб.
Кроме того, россияне попали ракетами по предприятию на территории Новогродовской территориальной громады. От полученных телесных повреждений погиб 63-летний работник, находившийся в одном из помещений.
От попадания вражеских целей существенные разрушения получили здания медицинского учреждения и предприятия, повреждены транспортные средства.
Прокуроры на местах документируют военные преступления российской армии. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, ранее в этот же день глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские захватчики нанесли четыре ракетных удара по территории Донецкой области. Враг атаковал больницу в Селидово и шахту.
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