Ракетный удар по Буковине: в ОВА рассказали об "ощутимых для всей энергосистемы Украины" последствиях

В понедельник, 31 октября, около 08:40 утра в результате ракетного удара по Буковине поврежден объект критической энергетической инфраструктуры. В результате атаки восемь человек получили незначительные телесные повреждения. Пострадавших у населения нет.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Запаранюк.

"Специалисты оценивают ущерб. Но уже сейчас можем говорить, что последствия такого удара очень ощутимы для всей энергосистемы Украины", — говорится в сообщении.

По словам главы Буковины, на месте "прилета" возник пожар. Ее уже удалось локализовать. Сейчас специалисты оценивают ущерб вражеской атаке.

"К сожалению, констатируем значительные повреждения, я бы сказал критические. При этом жизни и здоровью людей ничего не угрожает", — подчеркнул Запаранюк.

К слову, об атаке армии РФ на Буковину руководитель ОВА сообщил после 09:00. О "тревоге" в Черновицкой области сообщили в 07:22. Она закончилась в 10:05 – через 2 часа. 42 мин.

Ракетные удары 31 октября

Российская Федерация атаковала ракетами десять регионов Украины. Руководитель Кабмина Денис Шмигаль сообщил, что повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Украинским военным удалось сбить более 44 ракет, которые выпустила Россия. Всего оккупанты выпустили более 50 крылатых ракет.

В Офисе президента предупредили об экстренных отключениях электроэнергии из-за вражеских атак. По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в ряде областей пострадали объекты энергосистемы.

В частности, из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения. Кроме того, у электриков нет 350 тысяч квартир киевлян.

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