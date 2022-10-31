Ракетный удар по Буковине: в ОВА сообщают об атаке на объект критической инфраструктуры

В Украине несколько часов длится воздушная тревога.

В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры в результате произошедшего в понедельник ракетного обстрела 31 октября.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Запаранюк.

"В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов рашистов", — говорится в сообщении руководителя Буковины.

Он просит жителей области не фотографировать места взрывов.

К слову, о "тревоге" в Черновицкой области сообщили в 07:22. По состоянию на 09.30 она продолжается.

Напомним, 31 октября армия РФ массированно атаковала разные регионы Украины. В частности, ракеты прилетели в Харьков, Запорожье и Кировоград. Из-за массированных ударов врага в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в городах.

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