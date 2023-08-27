Ракетный удар по центру Чернигова: разведка рассказала, кто и как принимал решение

В ГУР заверили, что возмездие за удар по Чернигову будет неизбежным.

Ударить по центру людного Чернигова в православный праздник было принято на высоком уровне военно-политического руководства РФ.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов на ютуб-канале ISLND TV.

"Произошло военное преступление. У него есть исполнители, есть виновная сторона — Россия, военно-политическое руководство государства-террориста. Это умышленное преступление, которое было совершено именно в то время и в том месте, чтобы нанести максимальные жертвы среди гражданского населения. Это еще один акт геноцида против украинского народа", – сказал он.

Юсов подчеркнул, что касается фамилий и подразделений, то обстоятельства сейчас выясняются, эта информация обязательно будет.

"Это не какие-то штатные удары и работа по линии фронта. Это отдельное решение об ударе в центр большого украинского города, областного центра – в выходной день, в православный праздник. Как и удары перед тем по Одессе – абсолютно сознательные, санкционированные. Это точно не случайность", — уверен Юсов и добавил, что возмездие неизбежное.

Напомним, СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове.

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