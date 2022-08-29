Ракетный удар по центру Харькова: мэр города сообщил о повреждении здания ОГА

28 августа российские оккупанты в очередной раз нанесли два ракетных удара по центру Харькова.

Российские оккупанты во время вечерних обстрелов 28 августа повредили здание Харьковской областной государственной администрации.

Об этом 29 августа в эфире телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Был вечерний обстрел, во время которого было разрушено здание областной администрации, были прилеты возле этого здания, это одна из основных магистралей города Харькова. Сегодня коммунальные службы работают, чтобы была полная проезжаемость, чтобы убрать последствия этих обстрелов", — сказал он.

По словам мэра, ситуация в городе остается стабильной – работают транспорт, коммунальные предприятия, магазины, аптеки.

Стоит отметить, что ранее Терехов также сообщил, что в результате ночных прилетов по городу пострадал дом купца Адама Пиотровского и школа в центре города. О жертвах и пострадавших от ГСЧС информации нет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 187-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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